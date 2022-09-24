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配合英伟达 RTX 40 系列，海韵推出新款 Vertex 电源：兼容 ATX 3.0、PCIe 5.0

2022/9/24 7:57:17 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 24 日消息，“在 NVIDIA 发布新一代 RTX4090 显卡之后，我们进入了一个新时代。在这个时代，电源比以往任何时候都要重要”，海韵官方如此写道。

海韵今日宣布推出新款 VERTEX 系列电源，专为需要新 ATX 3.0 和 PCIe 5.0 标准的新一代 PC 硬件供电而设计、制造，旨在解决诸如 VGA 偏移功率和电缆完整性（现在使用高级 12VHPWR 连接器）等问题。

IT之家了解到，新的 VERTEX 系列电源将提供 1200W、1000W、850W 和 750W 的真实功率型号，具有白金级和黄金级效率认证，最低配版本折合人民币也超过 1000 元。

  • 完全模块化，提供最佳的线材管理

  • 增加了 12VHPWR 电缆，以符合新显卡的要求

  • 135mm 流体力学轴承（FDB）风扇，确保运行安静

  • 海韵混合静音风扇控制，提供最佳的散热效果

  • 完整的保护功能。opp / ovp / uvp / scp / ocp / otp

  • 10 年保修

定价：铂金级

  • VERTEX PX-1200: $ 259.99 / € 309.00

  • VERTEX PX-1000: $ 219.99 / € 259.00

  • VERTEX PX-850: $ 189.99 / € 229.00

  • VERTEX PX-750：$ 169.99 / € 199.00

定价：黄金级

  • VERTEX GX-1200: $ 229.99 / € 269.00

  • VERTEX GX-1000: $ 199.99 / € 239.00

  • VERTEX GX-850: $ 169.99 / € 199.00

  • VERTEX GX-750: $ 149.99 / € 179.00

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关键词：英伟达电源海韵

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