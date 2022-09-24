配合英伟达 RTX 40 系列，海韵推出新款 Vertex 电源：兼容 ATX 3.0、PCIe 5.0

IT之家 9 月 24 日消息，“在 NVIDIA 发布新一代 RTX4090 显卡之后，我们进入了一个新时代。在这个时代，电源比以往任何时候都要重要”，海韵官方如此写道。

海韵今日宣布推出新款 VERTEX 系列电源，专为需要新 ATX 3.0 和 PCIe 5.0 标准的新一代 PC 硬件供电而设计、制造，旨在解决诸如 VGA 偏移功率和电缆完整性（现在使用高级 12VHPWR 连接器）等问题。

IT之家了解到，新的 VERTEX 系列电源将提供 1200W、1000W、850W 和 750W 的真实功率型号，具有白金级和黄金级效率认证，最低配版本折合人民币也超过 1000 元。

完全模块化，提供最佳的线材管理

增加了 12VHPWR 电缆，以符合新显卡的要求

135mm 流体力学轴承（FDB）风扇，确保运行安静

海韵混合静音风扇控制，提供最佳的散热效果

完整的保护功能。opp / ovp / uvp / scp / ocp / otp

10 年保修

定价：铂金级

VERTEX PX-1200: $ 259.99 / € 309.00

VERTEX PX-1000: $ 219.99 / € 259.00

VERTEX PX-850: $ 189.99 / € 229.00

VERTEX PX-750：$ 169.99 / € 199.00

定价：黄金级