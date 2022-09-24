一加 Ace Pro 开启 ColorOS 13、安卓 13 内测招募

IT之家 9 月 24 日消息，为了满足【深度用户】的尝鲜体验需求，一加现开启一加 Ace Pro ColorOS 13.0 升级内测 log 版本用户招募。

【招募详情】

招募机型：一加 Ace Pro

招募时间：2022/9/23 - 2022/9/24

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内进行推送

如果您的手机版本已经升级到基础版本 A.08 或 A.09（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号），即可通过“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息 > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

在全新的升级内测中，内测版本将分为 log 版本与 nolog 版本。此次内测招募版本为 log 版本。用户可选择其中一种报名，无需重复参加。

此外，内测 nolog 版本用户不需要额外报名公测活动，可通过系统推送版本的方式直接升级到公测版。内测 log 版的测试周期为 4-6 个月不等，测试结束后会统一推送正式版，中途不会推送公测版。

IT之家提醒，内测版本尚处于开发阶段、系统稳定性有一定潜在风险和体验不佳之处，因此本次内测招募名额有限。

值得一提的是，本次升级方式为系统直接推送，报名成功并通过审核后会陆续收到推送。请确认你能够接受内测版本的潜在风险等问题再进行报名。

除此之外，一加 9RT 5G、一加 9R 5G、一加 8 Pro、一加 8 、一加 8T 之前也已经开始升级 nolog 版本内测招募。