首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓新闻

ColorOS 13、安卓 13 正式版首发：OPPO Find X5 / Pro、一加 10 Pro 开放升级

2022/9/23 10:21:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 9 月 23 日消息，ColorOS 官方今日宣布，OPPO Find X5 和 Find X5 Pro 现已开启 ColorOS 13.0 × Android 13 正式版升级，同时一加 10 Pro 5G 也已开启 ColorOS 13.0 × Android 13 正式版升级。

据介绍，OPPO Find X5 Pro 需（PFEM00）要满足正式版版本号 C.30 及以上才可以升级，而 Find X5 Pro（PFFM00）则需要先升级到 C.33 及以上版本；一加 10 Pro 5G 需要正式版版本号 C.19 及以上。

1161630674396381192

【申请注意事项】

1、本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。

2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

4、公测版用户不需要额外报名正式版，可通过系统推送版本的方式直接升级到正式版。内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等，测试结束后会统一推送正式版，具体请留意官方内测群的公告。

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置 > 尝鲜申请 > ColorOS 13.0 正式版 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 13.0 了。

IT之家提醒，具体操作步骤请参考下图 ↓

1161633815518773257

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：一加OPPOColorOS 13

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用