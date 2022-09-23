ColorOS 13、安卓 13 正式版首发：OPPO Find X5 / Pro、一加 10 Pro 开放升级

IT之家 9 月 23 日消息，ColorOS 官方今日宣布，OPPO Find X5 和 Find X5 Pro 现已开启 ColorOS 13.0 × Android 13 正式版升级，同时一加 10 Pro 5G 也已开启 ColorOS 13.0 × Android 13 正式版升级。

据介绍，OPPO Find X5 Pro 需（PFEM00）要满足正式版版本号 C.30 及以上才可以升级，而 Find X5 Pro（PFFM00）则需要先升级到 C.33 及以上版本；一加 10 Pro 5G 需要正式版版本号 C.19 及以上。

【申请注意事项】

1、本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。

2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

4、公测版用户不需要额外报名正式版，可通过系统推送版本的方式直接升级到正式版。内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等，测试结束后会统一推送正式版，具体请留意官方内测群的公告。

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置 > 尝鲜申请 > ColorOS 13.0 正式版 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 13.0 了。

IT之家提醒，具体操作步骤请参考下图 ↓