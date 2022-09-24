小鹏汽车首批 S4 超快充站上线，自营充电站累计 1011 座

IT之家 9 月 24 日消息，8 月 15 日，小鹏汽车在小鹏超级补能发布会上发布了小鹏 S4 自研超充桩。今日，小鹏汽车官微表示，小鹏汽车首批 S4 超快充站在 5 座城市上线。

具体来说，首批 S4 超快充站分别位于：

北京泰达时代中心 S4 小鹏超快充站（S4 超快充桩 4 根 + S2 超充桩 2 根）

上海凯迪立方大厦 S4 小鹏超快充站（S4 超快充桩 4 根）、上海松江东鼎购物中心 S4 小鹏超快充站（S4 超快充桩 4 根）

广州融创茂 S4 小鹏超快充站（S4 超快充桩 4 根）、广州博雅御轩 S4 小鹏超快充站（S4 超快充桩 4 根）

深圳龙华观澜同和汽车城 S4 小鹏超快充站（S4 超快充桩 4 根）

武汉和成中心 S4 小鹏超快充站（S4 超快充桩 4 根）

截止 9 月 24 日，小鹏汽车自营充电站累计上线 1011 座，其中自营目的地站 205 座、自营超充站 799 座、自营超快充站 7 座，已经覆盖全国所有地级行政区和直辖市。

小鹏汽车表示，今年年底，小鹏超充规划建成 50 多座 S4 超快充站，并且小鹏 S4 超快充站将覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉五座城市的核心区域。

IT之家了解到，小鹏 S4 自研超充桩的单桩最大功率为 480kW，单桩最大电流为 670A，峰值充电功率为 400kW，支持小鹏 G9，号称 5 分钟充电 200km（CLTC）。