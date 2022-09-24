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宏光 MINI EV 新车型明日上市：敞篷版、GAMEBOY 新色、马卡龙新款

2022/9/24 14:08:36 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 24 日消息，现有媒体曝光了上汽通用五菱旗下宏光 MINI EV 家族的几款新车，包括 GAMEBOY 新配色车型、新款马卡龙车型，还有敞篷车版本，均将于 9 月 25 日正式上市，而新车今日已经在广州长隆欢乐世界抖音汽车嘉年华上亮相。

据介绍，五菱将推出“青柠苏打”和“落樱缤纷”两种 GAMEBOY 新配色，而且用户还可在 LING Club 上选择个性车贴装扮新车，其他方面基本延续了普通版本的设计；而新款马卡龙车型将拥有更加独特的外观设计，车身涂装配色以及轮圈造型和配色都更具时尚感。

官方表示，两款 GAMEBOY 新配色的灵感源自有着“冲浪者天堂”美誉的夏威夷和四月的塞纳河左岸，两款车型提供了风格不同的车身拉花，落樱缤纷的整体风格明显更“甜”一些；而青柠苏打则更具运动风格。

IT之家曾报道，五菱将于 9 月 25 日公布宏光 MINI EV 敞篷版首期中签名单。这款新车将提供海天蓝、祖母绿、摩登黑三种车色选择，采用无边框车门，红黑双色软顶篷布可选，拥有创新半自动开关篷结构，五菱发光标及光带，LED C 型大灯，赛博朋克 X 型后尾灯，防滚架，对称六幅式轮圈，整车尺寸为 3059mm *1521mm *1614mm，轴距为 2010mm，配备主副驾双安全气囊，配备 30 千瓦电机，最高速度可达 100 公里 / 时，续航里程 280 公里。

宏光 MINI EV 敞篷版将于 9 月 25 日上市，续航 280 公里

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关键词：五菱宏光MINI EV

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