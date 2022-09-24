ICT 行业首家“零碳工厂”，联想（天津）智慧创新服务产业园正式投产

IT之家 9 月 24 日消息，据联想官方消息，ICT 行业首家“零碳工厂”、代表联想集团最高智能制造水平的联想（天津）智慧创新服务产业园正式投产。

联想表示，该产业园以“绿色零碳、数智引领、灯塔工厂”作为核心定位，将为业界打造科学可复制的“零碳智造”解决方案。天津市委常委、常务副市长刘桂平，天津市委常委、滨海新区区书记连茂君，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军共同为联想创新产业园揭牌。

IT之家了解到，这条线体，平均 24 秒就能下线一台台式机，仅一条产线的月产量就能达到 6 万台。新产线完全由联想自主研发设计，通过 19 套机械臂和智能制造系统有机配合，在抓、贴、锁、装等各个站点运用机器视觉、传感器等技术实现智能装配，通过端边云网智的智能技术，可以满足小批量，多批次的复杂机型的无缝切换。

官方称， 在产线测试段，研发团队直面行业传统痛点，将自动化率从 65% 大幅提升到 85%，保证测试数据 100% 透明可视、可控。在最后的包装环节，产线自动化率达到 60%，质检也实现了全自动，产品的部件、操作员等生产信息将通过系统自动上传，确保产品所有信息可追溯。

围绕“零碳”，联想集团联合中国电子技术标准化研究院认证中心（又称赛西认证）制定的首个 ICT 行业零碳工厂标准即将发布，为行业实现碳中和提供专业指导和认证服务。联想集团在实践端建设天津产业园，将为业界打造一个可复制的零碳制造智能解决方案。

在产业园整体设计规划中，联想集团的技术团队从功能型、建筑型、能效型三方面进行分析和设计参数，确定了生产全流程碳排放跟踪、可再生能源使用、低能耗基础设施、数字化信息平台协同、碳中和绩效管理“五位一体”的零碳框架。

以供电和能源运用为例，天津产业园将充分利用太阳能等清洁能源。三栋主体建筑之上将铺设 2 万平方米的分布式光伏发电板，年总发电量约 263 万度，能够满足园区展示中心全年用电需求；同时，产业园因地制宜，广泛设置离网型光伏产品，如光伏路灯、光伏感应垃圾箱等，为产业园碳减排发挥最大效能。

此外，园区的雨水调蓄系统每年可节约 5% 的新鲜用水，余热回收系统据测算年回收能量约 112 万千瓦时，为园区的碳减排发挥最大的效应。