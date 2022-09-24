索泰推出 ZBOX edge CI342 迷你主机：搭载四核奔腾，采用无风扇式散热设计

IT之家 9 月 24 日消息，9 月 21 日，索泰发布了 GeForce RTX 40 系列非公版显卡，本次首发登场的是旗舰 AMP EXTREME AIRO 和次旗舰天启系列，每个系列下有三个型号：索泰 GeForce RTX 4090、4080 16GB 和 4080 12GB。除了显卡之外，索泰近日还发布了迷你主机。

据 liliputing 今日报道，索泰近日推出了 ZBOX edge CI342 迷你主机。索泰官网显示，ZBOX edge CI342 迷你主机搭载了主频 3.0 GHz 的英特尔奔腾 N6415（Elkhart Lake）四核处理器，该处理器热设计功耗（TDP）6.5W，最高支持 32GB 内存。同时，ZBOX edge CI342 迷你主机最多支持输出 2 台 4K 显示器。

ZBOX edge CI342 迷你主机尺寸为 147.2×147.2×32.1 mm，采用无风扇式散热设计。接口方面，ZBOX edge CI342 迷你主机提供了 DP 1.2 和 HDMI 2.0b 显示输出，拥有两个 USB-A 和一个 USB-C 接口，以及千兆网口。同时，ZBOX edge CI342 迷你主机支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2 连接。

IT之家了解到，ZBOX edge CI342 迷你主机将以“准系统”的形式出售，这意味着消费者可自行选购 RAM 和 SSD 存储。不过，除了两条 SO-DIMM DDR4 双通道内存插槽，ZBOX edge CI432 只提供一条 PCIe 3.0 x2 的 M.2 2280 SSD 插槽。