AMD R7 6800U 掌机即将大量出货，五款型号汇总

IT之家 9 月 24 日消息，AMD 今年发布的 R7 6800U 处理器配备了强大的 12CU RDNA2 核显，非常适合用于掌机产品。现在，搭载 R7 6800U 处理器的掌机正在陆续发布，预计将在不久后大量出货。

AOKZOE A1

AOKZOE A1 是首款已经上市的 AMD 锐龙 7 6800U 掌机，售价 5199 元起。

IT之家了解到，AOKZOE A1 搭载 AMD 锐龙 7 6800U 处理器，屏幕 8 英寸全贴合 IPS 屏，分辨率为 1920*1200，100% sRGB 色域，350nit 亮度，采用 DC 调光，且支持十点触控操作。详情请见：

《5199 元起，AOKZOE A1 R7 6800U 掌机开启预售》

AYANEO 2 和 AYANEO Geek

AYANEO 2 和 AYANEO Geek 掌机将在 9 月 25 日发布，均搭载 R7 6800U 处理器。

AYANEO 2 和 AYANEO GEEK 掌机搭载了 7 英寸屏幕，可选 800p 和 1200p，CPU 为锐龙 6000U 系列，最高可选 R7 6800U，标配 16GB 内存，SSD 可选 512GB 到 2TB。详情请见：

《AYANEO 2 掌机 9 月 25 日发布，搭载 R7 6800U》

壹号本 OnexPlayer mini Pro

OnexPlayer mini Pro 新品即将上市，国行价格暂未公布。

官方称，ONEXPLAYER Mini Pro 达到了前所未有的轻盈，仅重 599g。屏幕方面，这款掌机延续之前的 7 寸屏幕，具有 1920*1200 高清分辨率和 323PPi 的像素密度。详情请见：

《搭载 R7 6800U，壹号本 OnexPlayer mini Pro 掌机即将上市》

GPD 新款 WIN 4 掌机



据官方介绍，这是全球最小的 6800U 掌机，滑盖设计，Win11 系统，支持 Steam OS；搭载 6 英寸护眼屏，1080P 分辨率，368PPI，覆盖第 5 代康宁大猩猩玻璃，支持 60Hz 和 40Hz 两档刷新率。

详情请见：

《搭载 R7 6800U，壹号本 OnexPlayer mini Pro 掌机即将上市》