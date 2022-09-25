英特尔 13 代酷睿 Raptor Lake 即将发布，华硕、微星和华擎 Z790 主板已曝光

IT之家 9 月 25 日消息，英特尔预计将在 9 月 28 日发布 13 代酷睿处理器。现在各大厂商已经开始预热新一代主板。

VideoCardz 拿到了华硕、微星和华擎即将推出的 Z790 系列主板的照片，包括 Mini-ITX Z790 板的第一张照片，预计完整阵容会比这更为丰富。

Z790 芯片组支持 8 个 PCIe 3.0 通道和 20 个 PCIe 4.0。此外，它还有 16 个 PCIe 5.0 通道和另外 4 个来自 CPU 的 Gen4 通道。根据泄露的规格，与 600 系列相比，700 系列主板还将支持更多的 USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) 接口（最多 5 个）。

内存方面，第 13 代酷睿系列支持 DDR4-3200 和 DDR5-5600 JEDEC 规格，但高端主板显然会支持 XMP3.0 超频配置文件，在某些情况下会超过 7000 MT / s。

华硕 Z790

华擎 Z790

微星 Z790

IT之家曾报道，此前消息称英特尔将在 9 月 28 日凌晨发布 13 代酷睿处理器。现在来看，英特尔可能在 9 月 28 日 0 点发布 13 代酷睿，之后各大主板厂商紧跟着也会发布 Z790 主板。

目前网上已经很多 13 代酷睿旗舰 K 系列的信息，汇总如下：

i9-13900K： 8 大核 + 16 小核，睿频最高 5.8 GHz

i7-13700K： 8 大核 + 8 小核，睿频最高 5.4 GHz

i5-13600K： 6 大核 + 8 小核，睿频最高 5.1 GHz

消息称，13 代酷睿将拥有更多的核心数量和 L2 / L3 缓存，新增 DDR5-5600 内存支持，同样支持 DDR4-3200 内存。此外，消息称 i3-13100 到 i5-13600 型号是 12 代酷睿的马甲型号。