消息称微软 Surface Laptop 5 仅有英特尔第 12 代酷睿版，抛弃 AMD 芯片

IT之家 9 月 22 日消息，2022 年 10 月对微软来说将是忙碌月。微软计划为 Windows 11 发布第一个“moment”更新，并发布 Windows 10 版本 22H2。另外微软已经宣布将在 10 月 12 日举行 Surface 新品发布会。现在，更多的泄密事件揭示了 Surface 新品的详细信息。据 WinFuture 报道，微软计划改变 Surface Laptop 5 的 CPU 处理器选择。

此前爆料称，微软 Surface Pro 和 Pro X 产品线合并到一个设备系列，为用户提供选择英特尔或 ARM 处理器选项。这有些类似于 Surface Laptop 4 使用 AMD 和 Intel CPU 配置选项 。但是，微软 Surface Laptop 5 似乎将取消该特权，使该设备仅搭载英特尔第 12 代酷睿处理器。

不过 WinFuture 声称还不是 100% 确定微软已决定砍掉基于 AMD 的 Surface 笔记本电脑，仍需要更多观察。

与其他 Surface 更新一样，即将推出 Surface 新品将带来新的颜色。IT之家获悉，除了现在经典的黑色和铂金，微软还计划推出 Surface Pro 9 的“森林”（绿色）和“蓝宝石”（蓝色？）配色。价格方面，配备英特尔酷睿 i5-1235U、8GB 内存和 256GB SSD 入门级型号 Surface Pro 9 将在欧洲上市，售价为 1300 欧元（约 9048 元人民币）。基本型号 13 英寸 Surface Laptop 5 价格为 1200 欧元（约 8352 元人民币），15 英寸版本价格为 1500 欧元（约 10440 元人民币）。

目前，最新报告与有关微软正在准备基于 Ryzen 6000 的新款 Surface 笔记本电脑的传言相矛盾。其他爆料指向即将推出的仅配备英特尔第 12 代处理器是 Surface 游戏笔记本电脑。这些都将在微软 Surface 10 月活动中揭晓，敬请期待。