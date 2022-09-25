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开放媒体联盟发布 AV1 3.5 版本，视频编码效率最多提高 34%

2022/9/25 9:43:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 25 日消息，谷歌工程师周三发布了 AOM-AV1 3.5 版本，也就是开放媒体联盟（AOM）的 AV1 格式，新版本带来了多项性能改进以及内存优化，在从 CPU 进行流式传输、渲染或录制时，大大缩短了编码时间

首先，AOM-AV1 3.5 支持对大量线程进行并行编码。这是在先前版本中添加的“--fp-mt”选项，但当时需要一个特殊的构建时选项。FP-MT 选项现在默认可用，多线程帧并行编码预计会极大地帮助 AV1 编码器的性能提升。

按照分辨率不同，AOM-AV1 3.5 的编码效率提高了 20% 到 30%。例如，在 1080P 分辨率下，具有 16 个处理线程的编码时间减少了 18% 到 34%。在 4K 分辨率下，32 线程的渲染时间减少了 18% 到 20%。

IT之家了解到，2018 年，开放媒体联盟（AOMedia）发布了新一代的视频编码 AV1（AOMedia Video Codec 1.0）。该编码由开放媒体联盟协力开发，其编码 4K UHD 视频压缩率比同类编码器平均高出 30%。

目前，英特尔锐炫独显、英伟达 RTX 40 系列独显都已支持 AV1 硬件编解码

英伟达 RTX 40 系列显卡终于支持 AV1 硬件编解码了

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关键词：AV1编码

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