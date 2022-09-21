英伟达 RTX 40 系列显卡终于支持 AV1 硬件编解码了

IT之家 9 月 21 日消息，昨日玩家，英伟达正式发布了 RTX 40 系列桌面显卡，根据官方新闻稿，RTX 40 系列终于同时支持 AV1 硬件编码和解码了。

英伟达 RTX 30 系列已支持 AV1 硬解码，但不支持 AV1 硬编码，而这一功能终于在 RTX 40 系列上补全。

IT之家了解到，2018 年，开放媒体联盟（AOMedia）发布了新一代的视频编码 AV1（AOMedia Video Codec 1.0）。该编码由开放媒体联盟协力开发，其编码 4K UHD 视频压缩率比同类编码器平均高出 30%。而此前只有英特尔锐炫支持了 AV1 编解码，英伟达和 AMD 都没有完整支持。

英伟达在新闻稿中表示，GeForce RTX 40 系列采用第八代英伟达视频编码器，简称 NVENC，现在支持了 AV1。新的 GeForce RTX 4090 带来了巨大的性能提升，第三代 RT 核心、第四代 Tensor 核心、第八代 NVIDIA Dual AV1 编码器和能够达到 1TB / s 带宽的 24GB 美光 G6X 内存。在 3D 渲染、人工智能和视频导出方面，GeForce RTX 4090 比 GeForce RTX 3090 Ti 快 2 倍。

英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市。

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