这台刚刚发布的新车，竟然被骂到改名调价？

本文来自微信公众号：IT之家微信号 （ID：ithomenews），作者：雨仔

IT之家的朋友们，大家好，我是雨仔。

想必关注汽车圈的老铁，都不会对“小鹏”感到陌生吧？

作为和蔚来、理想齐名的国产造车新势力三杰，其凭借着拉风的外观，拥有极高的人气。

就在几天前，小鹏发布了全新纯电中大型 SUV——G9。

在设计延续了家族化理念的基础上，配置、技术等方面全升级，妥妥的旗舰产品。

6 个不同车型版本的价格从 30.99 万元到 46.99 万元，将在 10 月底正式交付。

按理说，每逢造车新势力发布新车，不仅股价会节节攀升，还会引发消费者订购的热潮。

然而这次小鹏，却陷入了截然不同的局面。

G9 发布后，小鹏汽车在美股和港股双双大跌，跌幅均超过 10%。

以港股目前 51.5 元为基准，与鼎盛时超 200 元的价格相比，仅为 23%。

许多在发布前就已经盲订的消费者，也争先恐后地选择了退订。

去汽车类 App 的论坛中随便一搜，映入眼帘的满是“退订”的帖子。

股市和消费者同时出现如此剧烈的反应，是一件不可思议的事情。

很难想到，小鹏竟然会在新车发布的节骨眼上迎来滑铁卢。

要知道，小鹏对于 G9 这款车可谓是胸有成竹。

先是声称 G9 是八年磨一剑的产品，后来又表示它是 50 万以内最好的 SUV，甚至还将它定义为新时代的标杆。

虽然这些话术在一定程度上都是营销的手段，但不难看出小鹏对 G9 的信心，只是现实给了小鹏一记响亮的耳光。

正所谓“事出反常必有因”，小鹏 G9 这波翻车，不可能无缘无故。

于是雨仔潜伏到了小鹏汽车的论坛中，去一探究竟。

在浏览了大量消费者的反馈后，发现了翻车的三大原因。

首先，命名逻辑混乱。

小鹏对于车辆的命名，采用“数字 + 字母”的方式，其中数字代表 CLTC 续航数据，字母代表配置。

比如 G9，就分为 570G、570E、702E、650E 性能版、650X 性能版、650X 上市纪念版六款。

数字越大，意味着续航里程越长，配置高低，按照 G-E-X 的顺序递增。

对于已经是小鹏汽车的车主来说，对这种命名方式和配置划分铁定门清，但对于新消费者而言，很容易一头雾水。

就拿 702E 和 650E 来说，只纯粹从命名来看，一般人都会觉得 702E 配置更高；但事实上，650E 才是配置更高的那一个。

并且，唯有仔细研究一番，才能搞清楚 G、E、X 分别搭载怎样的配置。

这种不够清晰的命名方式，会增加消费者的了解成本，不是每个人都有耐心去研究。

其次，配置不尽人意。

在处于预热阶段时，小鹏官方表示 G9 将配备三项全新技术 ——5D 音乐座舱、 XNGP 辅助驾驶包和 4C 超级充电池包。

原以为这些都是标配，到头来统统需要选配，价格还不低，分别为：2.2 万元、2.8 万元、1 万元。

就连最顶配的 650X 上市纪念版，都要额外花 1 万元才能拥有 4C 超级充电池包。

实际配置和想象中出现巨大落差，让大量消费者大失所望。

通常来说，每款车型的最低配版本都是最畅销的那一款。

但作为 G9 系列最低配的 570G，配置过于简陋。

售价 30.99 万元，连最基本的辅助驾驶功能都没有，基本等于四个轮子的电动车。

最后，价格出乎意料。

在 G9 发布前，潜在消费者对于定价的心理预期在 27 万左右，结果发布会上 30.99 万元起售的价格一出，直接盖了帽了。

再加上配置又比较低，劝退了不少人。

由此可见，小鹏 G9 翻车，在所难免，多少有股“普且信”内味儿。

明明具有成为爆款车的潜质，却在价格和配置上诚意不足，而这两点又是直接左右消费者是否购买的核心。

既然你无法让消费者满意，那消费者就只能让你失意了。

最终，基于广大用户针对产品配置的选择难度大、选择成本高的反馈，小鹏汽车在 G9 发布还不到两天的情况下，进行了全面调整。

重新调整产品命名逻辑和价格配置，降低用户选择难度，把智能、豪华配置标配。

从官方发布的信息来看，G9 采用全新的“CLTC 续航里程数 + Plus / Pro / Max”命名方式，且新增了两款车型。

天了噜，这命名方式，苹果直呼内行！

而伴随着这一调整，一部分消费者选择回心转意、重新下订，其中 702Max 版本最火。

虽说小鹏的调整很快，听到了用户的心声，很有魄力，但雨仔觉得，真心不咋好看。

G9 作为一款刚刚发布的新车，竟然被网友骂到紧急改名调价，此情此景，实属大姑娘上轿 —— 头一回。

这种状况，对于一家成熟的车企来说，多少像是个笑话，尴尬癌都要犯了。

事实上，除了此次 G9 翻车事件，在小鹏的身上，一直笼罩着两重限制其发展的阴影。

一重是命名。

小鹏的命名取自其创始人的名字“何小鹏”，而用自己名字作为汽车品牌是司空见惯的事，但唯独小鹏被打上了“土味又小气”的标签。

诚然，名字和产品力毫无关系，但会影响消费者的选择。

相对于蔚来和理想，小鹏这个名字毫无“高级感”可言，乍一听，不像是啥好品牌。

如此一来，就会影响小鹏在大众心目中的形象，进而耽误长远发展。

另一重是定位。

虽然身为造车新势力三杰之一，但小鹏此前推出的 P5、P7、G3 都属于中端，G9 是首款迈向高端的车型（以起售价 30 万为标准）。

可是，从中端向高端前进，是一条极为困难的道路，国产手机厂商的状况就是很好的参照，一时很难被大众接受。

看看隔壁的蔚来，初来乍到就定位高端，发布了售价 50 万以上的 ES8；站稳脚跟后，再推出售价 40 万的 ES6 ，接受度完全不一样。

这种感觉，雨仔做个可能不恰当的形容：高端下沉 —— 亲民；中端上行 —— 脱离群众。

当然了，小鹏汽车绝非一无是处，未来也不是注定不会有突破。

一方面，其部分技术处于业界头部的水平，另一方面，何小鹏确实在用心造车。

有技术实力，又有决心信念，就有可能获得更大的成功。

只是，留给他失误的机会不多了，倘若再整出 G9 这种操作，很容易让大众觉得这个品牌对待产品的发布跟儿戏似的，不靠谱。

再者，也没有多少犯错的余地了，电动车市场看似红红火火，实则早已是血雨腥风，在众多厂商群雄逐鹿下，活下去都变得格外困难。

至于小鹏的未来，既讲究事在人为，也关乎听天由命，同样的，所有车企亦是如此。

蔚小理也好，问界、阿维塔、智己等其他国产新势力也罢，雨仔都希望他们永远相信美好的事情即将发生。

只可惜，到头来，终究难逃“大浪淘沙沙去尽，沙尽之时见真金”的局面。

所以，谁会被淘汰，谁又会突出重围，我们唯有拭目以待。