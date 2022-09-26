中汽协：1-8 月前十家 SUV 生产企业共销售 395.2 万辆，比亚迪、特斯拉增速显著

IT之家 9 月 26 日消息，据中国汽车工业协会统计分析，2022 年 1-8 月，销量排名前十位的 SUV 生产企业共销售 395.2 万辆，占 SUV 销售总量的 57%。

中汽协表示，在销量排名前十位的 SUV 生产企业中，与上年同期相比，长安汽车、长城汽车、东风本田销量有所下降，其他企业均呈增长，其中比亚迪、特斯拉增速更为显著。

此外，2022 年 1-8 月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售 439.9 万辆，占轿车销售总量的 63.2%。

在销量排名前十位的轿车生产企业中，与上年同期相比，一汽丰田销量呈较快下降，一汽大众、东风有限略降，其他企业均呈增长，其中比亚迪增速最为明显。

IT之家了解到，中国汽车工业协会数据显示，1-8 月，汽车产销分别完成 1696.7 万辆和 1686 万辆，同比分别增长 4.8% 和 1.7%，是二季度以来的首次产销双增长。

乘用车方面，1-8 月，乘用车产销分别完成 1480.3 万辆和 1465.5 万辆，同比分别增长 14.7% 和 11.7%；新能源汽车产销分别完成 397 万辆和 386 万辆，同比分别增长 1.2 倍和 1.1 倍。