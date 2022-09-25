东风汽车董事长竺延风：上游企业链要坚持长期主义，保持供应价格在理性范围

IT之家 9 月 25 日消息，在 9 月 23 日举行的中国新能源汽车发展高层论坛（2022）上，东风公司董事长、党委书记竺延风在企业家论坛上发表演讲，主题为“促进新能源汽车持续稳健发展，加速推进汽车强国建设”。

竺延风表示，我国新能源汽车已渐渐进入以市场驱动为主的快速普及阶段，特别是 2020 年以后，以市场为驱动的特点更加明显，在新能源汽车发展的过程当中打开了“三个窗口期”，包括自主品牌快速发展、品牌加速向上、国内汽车产业链加速转型升级的窗口期。

在竺延风看来，自主品牌的价格已经由过去整体在 10 万元以下，总体上现在挺进 30 万以上的区间，可以与国际高端品牌进行比拼。同时，新能源汽车的快速发展，拉动了汽车全产业链的转型升级，围绕着轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化，汽车全产业链加速创新发展，新技术、新产品、新业态、新模式不断出现，将进一步提升我国汽车产业的整体水平。

竺延风认为，从企业角度，要考虑做好“五个平衡”，平衡好技术、产品创新与市场需求的关系，产品与企业规模效益的关系，产业链前端和后端的关系，产业发展和用车环境的关系，政府指导和市场调节的关系。

IT之家了解到，竺延风称不做技术噱头和资本急躁的技术堆砌和无效创新。当前除了个别头部企业，大部分企业新能源业务陷入单车利润性差，销量越多亏损越大，靠燃油车利润补贴新能源汽车发展的怪圈。前段时间新能源汽车产业链“谁给谁打工”的话题引起了广泛关注，新能源汽车企业要继续推进技术进步和技术创新，努力降低成本，增加效益。上游企业链要坚持长期主义，防止短期行为，零和竞争，保持供应价格在理性范围。政府层面要完善监管机制，做好关键资源的保供稳价。

此外，竺延风还表示，今年以来，部分地区的“电荒”、高速“充电难”、“一桩难求”等现象，增加了客户焦虑。截至 8 月，全国充电设施累计为 432 万台，而全国新能源汽车保有量超过 1000 万辆。要进一步打通市场消费堵点，完善和创新储能补能换能方案，解决客户里程焦虑和后顾之忧。