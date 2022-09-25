华硕 RT-AX86U Pro 路由器开售：2.5G 接口、WAN LAN 聚合，PC 级芯片 + DDR4 内存

IT之家 9 月 25 日消息 华硕方面今日宣布，升级版巨齿鲨 2.0——RT-AX86U Pro 正式开售！首发 1599 元。

这款路由器采用立式机身、三叉戟天线设计，搭载博通 2.0GHz 四核 PC 级处理器，配备 256 MB 闪存和 1GB DDR4 内存，算力相比 AX86U 提升 11%，拥有 2.5G 自适应端口，支持双 WAN、双 LAN 链路聚合。

此外，它还支持 RangeBoost+ 算法，与上一代 RT-AX86U 相比 传输速度提升 ，且 Wi-Fi 覆盖范围增加 16%。

同时，华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器支持手游电竞模式，可通过手机 App 一键开启电竞加速，并且不限手机厂牌。

华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器支持 OPEN NAT 端口转发，可针对特定设备、游戏优化封包，自动优化链路，有感降低延迟。此外，该路由器还支持全场景网络加速，赠送 40 天网易 UU 高级会员。

同时，华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器搭载 AiProtecton Pro 安全防护系统，保护网络安全。

华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器拥有 4×4 160MHz 频宽，支持 OFDMA+MU-MIMO，双频并发 5700M（861+4804Mbps），支持 AiMesh、IPv6 等，适用面积 151-200㎡。

IT之家了解到，华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器内置 3 根天线以及 1 根内部 PCB 天线，机身尺寸为长 242mm、宽 100mm、高 164mm，净重约 0.8145kg。