谷歌 Nest Wifi Pro 路由器曝光：支持 Wi-Fi 6E，单个售价 199 美元

IT之家 9 月 19 日消息，早在 6 月，有报道称谷歌正在开发一款新的 Wi-Fi 6 路由器，现在名称已泄露，为 Nest Wifi Pro。

该设备在一个多月前就通过了美国 FCC 认证，B&H 现在将其列为“Google Nest Wifi Pro 6E 路由器”。该名称可能只是“Google Nest Wifi Pro”，产品页面确认支持 Wi-Fi 6E，这是最新的可用连接标准，在理想条件下最高可达 9.6Gbps。

“Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 的核心区别在于第三个带宽范围，大约在 6GHz 和 7GHz 之间。一般来说，Wi-Fi 6E 不会对用户的家庭 / 办公室网络的潜在速度产生直接影响。相反，6GHz 频段通常不那么拥挤，这意味着家用设备相互干扰的可能性较小。”

在定价方面，单个 Nest Wifi Pro 路由器价格为 199 美元，而 2019 款 Nest Wifi 路由器为 169 美元，2020 款 Google Wifi 为 99.99 美元。当前 Nest 路由器上的 Wi-Fi 5 提供高达 2.2Gbps 速度。

Nest Wifi Pro 路由器 2 件装售价 299.99 美元，3 件装售价 399.99 美元，Nest Wifi Pro 路由器有雪（白色）、亚麻（浅棕色）、雾（浅蓝色）和柠檬草（浅黄色 / 绿色）可供选择。这种颜色与 Pixel Buds Pro、Nest 门铃（电池）和即将推出的 Pixel 7 等最新产品一致。

IT之家获悉，Nest Wifi Pro 路由器还可充当网络扩展器和谷歌助理扬声器。

“Pro”命名方案意味着现有的 Nest Wifi 将继续存在，并遵循 Pixel 6 和 Pixel 7 Pro 以及 Pixel Buds Pro 产品命名规则。

预计 Nest Wifi Pro 路由器将在 10 月 6 日的 Made by Google 活动中与 Pixel 7 和 7 Pro 以及 Pixel Watch 一起发布。