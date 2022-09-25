AITO 汽车上线 iOS 蓝牙数字车钥匙功能：支持问界 M5 / M7

IT之家 9 月 25 日消息，今日，AITO 汽车宣布上线 iOS 蓝牙数字车钥匙功能，该功能需打开 AITO App 操作使用。新功能体验需要满足以下条件：

1.iOS 用户 AITO App 为 v1.1.4.300 版本；

2.问界 M5 车辆软件为 v1.0.105 版本，问界 M7 车辆软件版本不限。

IT之家了解到，用户可通过“爱车 - 数字车钥匙 - 申请手机钥匙 - 蓝牙配对连接”申请蓝牙数字车钥匙。钥匙申请、蓝牙连接成功后，便可以在 AITO App 使用蓝牙对车辆进行车锁、车窗、后备箱等控制。

一键启动车辆方面，完成数字蓝牙车钥匙申请和连接后，用户点击“爱车 - 一键启动车辆”，在 2 分钟内踩刹车挂挡即可启动车辆。

需要注意的是，AITO 汽车表示，用户停车挂 P 挡开车门退出驾驶状态后，需要再次点击一键启动才能启动车辆；下车关闭车门后请使用 App 进行闭锁操作。

数据显示，赛力斯集团新能源汽车 8 月新能源汽车 14644 辆，同比增长 310.77%；其中，赛力斯汽车销量 10045 辆，同比增长 1277.91%。这也意味着，AITO 问界系列 8 月交付量达到 10045 辆，首次实现单月交付量破万。