苹果发邮件提醒客户关于 iPhone 14 / Pro 等意外损坏的 AppleCare+“无限次维修”变化

IT之家 9 月 25 日消息，苹果 iPhone 14 / Pro 系列（除了 iPhone 14 Plus）、Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE 2、AirPods Pro 2 耳机等新品已经上市开售。

本月早些时候，苹果悄悄地对 AppleCare+ 计划进行了一些更改，延长了苹果产品的保修期，并增加了意外损坏的保险范围。虽然以前 AppleCare+ 每年提供两次意外损坏服务，但苹果现在表示维修是“无限制的”。

近期，苹果公司开始向 AppleCare+ 客户发送电子邮件，提醒他们这一变化。

苹果发出的这封电子邮件再次强调，AppleCare+ 计划涵盖的设备现在可以无限次维修意外损坏，而不是每 12 个月仅支持两次。当然，这仅在订阅计划有效时才支持。

苹果公司还表示，额外的保护“不收取额外费用”，客户无需做任何事情即可获得对意外损坏的无限保护权限。

“现在，你的 AppleCare+ 计划可保护承保设备在该计划有效期间免受无限制的意外损坏事件（而不是每 12 个月支持两次）。每个事件均需支付适用的服务费。这种额外的保护不会收取额外费用，而且用户无需做任何事情。”

然而，目前尚不清楚苹果是否认真对待“无限次维修”，或者该公司在防止滥用方面是否有实际的限制。

IT之家获悉，苹果 AppleCare+ 的价格因设备而异，客户可以选择按月付费或全价付费。对于 iPhone 14，AppleCare+ 每月收费 9.99 美元或全价 199 美元。值得注意的是，即使订阅了 AppleCare+，如果用户的设备需要维修，仍然需要向 Apple 支付服务费。

苹果官网表示，“每部 iPhone 均可在有限保修期内享有 1 年的硬件保修服务和长达 90 天的免费电话技术支持。适用于 iPhone 的 AppleCare+ 服务计划可延长你的服务保障期限，还可提供不限次数的意外损坏保修服务，每次收取相应的服务费：对于屏幕或玻璃背板损坏，收取 RMB 188 的服务费；对于其他意外损坏，收取 RMB 628 的服务费。”

苹果还有一款更昂贵的 AppleCare+ 计划，涵盖盗窃和丢失。虽然此计划也已升级为无限次维修，但它仍然仅涵盖每年最多两次盗窃或丢失事件。