TSR 调查：占比超过半数，苹果是 4～5 纳米尖端半导体最大客户

IT之家 9 月 24 日消息，9 月 8 日，苹果召开新品发布会，正式发布了 iPhone 14 / Pro 系列手机。其中，iPhone 14 系列搭载了 A15 仿生芯片，iPhone 14 Pro 系列搭载 A16 仿生芯片。

据日经中文网昨日报道，日本调查公司 Techno Systems Research（简称 TSR）最近调查了台积电、韩国三星电子等半导体代工公司的代工情况和设备投资动态等。据 TSR 发布的尖端逻辑半导体的各客户份额，从电路线宽为 4～5 纳米的逻辑半导体客户来看，2022 年美国苹果公司预计占到全球份额的 53％，是 4～5 纳米尖端半导体最大客户，并且苹果 iPhone14 的销量或将影响尖端半导体的设备投资动向。

目前，苹果已成为尖端半导体的最大需求方。2020 年以后，苹果 MacBook 笔记本电脑和 iPad 平板电脑一直采用 5 纳米半导体，iPhone 也自 iPhone 12 系列以后采用 4～5 纳米芯片。虽然在手机和 PC 等消费性电子市场萎缩的当下，半导体供应已经出现过剩的情况，但在 4～5 纳米尖端半导体领域，仍属于供不应求。

目前，能供应 5 纳米芯片的厂商仅限于台积电和三星这 2 家代工公司。TSR 表示，台积电领先的局面并未改变，4～5 纳米芯片逾 6 成的供应能力来自台积电。今年 8 月份，台积电曾表示 3 纳米芯片“很快将量产”。如果 2023 年投入市场的最终产品中采用 3 纳米芯片的产品增加，4～5 纳米的供应能力也将出现剩余。

据IT之家此前报道，数码博主 @手机晶片达人 曾表示，目前苹果为明年（2023 年）的 iPhone 15 系列处理器准备了 4 千万颗的 A17（N3E），可以认定明年的 iPhone15 系列同样也是只有高端型号才会换用新处理器。