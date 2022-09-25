这六项苹果 watchOS 9 新功能将在今年晚些时候登陆 Apple Watch Series 8 / Ultra 等

IT之家 9 月 25 日消息，随着新的苹果 Apple Watch Ultra 和 Apple Watch Series 8 型号现已送达客户手中，苹果为手腕带来了许多智能新功能。但还有更多新特性还在路上。

在年底之前，苹果将为 Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 用户提供了一些附加功能，其中一些是 watchOS 9 功能，这意味着它们甚至可以在旧款 Apple Watch 上使用。

轨道检测

苹果将很快推出新的轨道跑步体验，当用户到达跑道时该体验会自动检测，并将苹果地图数据与 GPS 相结合，以提供更准确的路线图（包括选择轨道的选项）以及更准确的配速和距离指标。苹果表示，轨道检测将于今年晚些时候通过 Apple Watch Series 4 及更高型号的软件更新在美国地区推出。

竞速路线

竞速路线是专为跑步者设计的一项新的锻炼功能，可在任何经常完成的路线上与最佳或最后成绩进行比赛。该功能还将提供会话中的节奏指导，以使用户的进步保持竞争力。苹果表示竞速路线将于今年晚些时候在 Apple Watch Series 4 及更高版本中推出。

国际漫游

对于蜂窝版 Apple Watch 型号，苹果将很快引入对国际漫游的支持。苹果表示，已与 30 家运营商合作伙伴达成协议以支持该功能，包括美国 Verizon、AT&T 和 T-Mobile，英国 Three 和 O2，以及包括中国移动、Movistar 和软银在内的国际运营商。IT之家获悉，苹果表示，Apple Watch Series 5 及更高版本的蜂窝型号将在今年年底前提供国际漫游服务。

家庭设置 - 家庭 Home 应用支持

家庭设置将支持 Home 应用程序，这将允许孩子被邀请作为成员来控制 HomePod 扬声器和智能家居配件。由于额外的支持，孩子们还可以在苹果钱包中使用家庭钥匙和酒店钥匙。

该功能取决于苹果的新 Home 架构，即 Home 应用程序中的单独更新，并将在今年晚些时候在软件更新中提供。请注意，共享对家庭的控制和接收家庭通知需要家庭中枢（Home Hub），并且在 iOS 16 中仅支持 Apple TV 和 HomePod 作为家庭中枢。

Oceanic+ 海洋应用程序（Apple Watch Ultra）

Oceanic+ 由 苹果与第三方公司 Huish Outdoors 共同开发，是一款专为 Apple Watch Ultra 设备设计的内置 潜水电脑。作为 App Store 上的免费应用程序，Oceanic+ 将包括深度跟踪（包括深度警报）、GPS 跟踪、日志（最多 12 次潜水）、浮潜等。

对于更高级的潜水选项，例如无减压限制，用户将需要购买 Oceanic+ 订阅计划（4.99 美元 / 天、9.99 美元 / 月或 79 美元 / 年）。Oceanic+ 将于今年秋季晚些时候在 App Store 上提供。

低功耗模式（Apple Watch Ultra）

Apple Watch Ultra 的电池续航时间是所有 Apple Watch 中最长的，在正常使用期间最长可达 36 小时。然而，苹果正在开发一种新的低功耗设置，可以将电池续航时间延长至一次充电长达 60 小时。

苹果表示，预计的电池续航时间基于在低功耗模式下的场景使用情况，并启用锻炼设置以减少心率和 GPS 读数：15 小时锻炼、超过 600 次时间检查、35 分钟应用程序使用、3 分钟通话，以及 15 小时的睡眠跟踪，超过 60 小时。苹果表示，GPS 和心率读数频率降低的低功耗设置将于今年秋季晚些时候推出。