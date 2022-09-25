苹果 2022 返校季教育优惠即将结束：购买 Mac / iPad 免费获得 AirPods 2，加 900 元可得 AirPods Pro 2 无线耳机

IT之家 9 月 25 日消息，苹果已发布了全新的 AirPods Pro 2，新耳机配备了 H2 芯片，支持蓝牙 5.3，并带来了更强的音频功能和更长的续航。同时，第一代 AirPods Pro 也已经从官网下架。9 月上旬，苹果教育优惠中也添加了 AirPods Pro 2 新选项。

需要提醒的是，苹果 2022 年教育优惠活动时间为 7 月 14 日到 9 月 26 日。这意味着今年的活动即将结束。消费者可以教育优惠购买符合条件的 Mac 或 iPad，并能获赠 AirPods（第二代）耳机，同时还有 Apple Pencil 和智能键盘优惠、八折加购 AppleCare+ 服务计划。

比如，用户在购买 10.9 英寸 iPad Air 无线局域网机型 64GB 时，可以免费获得 AirPods (第二代) （原价 RMB999 ），可以加价 RMB 350 获得 AirPods (第三代) - 配闪电充电盒（原价 RMB 1349），可以加价 RMB 400 获得 AirPods (第三代) - 配 MagSafe 充电盒（原价 RMB 1399），最后也可以加价 RMB 900 获得 AirPods Pro (第二代) （原价 RMB 1899），另外用户也可以选择“不需要，谢谢”。

苹果 AirPods 2 芯片改用 H1 芯片以支持蓝牙 5.0、改善无线连接速度、降低音频延迟，并可选配无线充电盒。

苹果 AirPods 3 支持空间音频，搭载 H1 芯片，抗汗抗水，并配有力度传感器，可方便直观地控制音乐和通话等。增强的电池续航提供最长可达 6 小时的聆听时间，搭配使用便携充电盒，则可享受最长可达 30 小时的聆听时间。

苹果近期发布了第二代 AirPods Pro，这是迄今最先进的 AirPods Pro。IT之家获悉，新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级，同时通过独特方式为用户带来更加身临其境的空间音频体验。现在，用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节。此外，新一代 AirPods Pro 还带来更持久的电池续航、全新的充电盒，并新增一种耳塞尺寸，以更好地贴合用户耳形。

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