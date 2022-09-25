Satechi 发布 Mac / iPad 六合一 USB-C 多端口扩展坞：支持 2.5G 以太网端口

IT之家 9 月 25 日消息，配件商 Satechi 最新适用于 Mac 和 iPad 六合一多端口扩展坞具有 2.5 Gb 以太网端口，可用于工作、流媒体或游戏。

Satechi 新的多端口适配器具有用于连接主机的 USB-4 ，当连接到 USB 4 或 Thunderbolt 3 端口时，它可以为所有端口提供高达 40Gbps 的全带宽。

IT之家获悉，Satechi 新品每个端口都标有便于访问的标签，包括 2.5G 以太网、HDMI 2.1、两个 USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps 端口，其中一个支持 PD 2.0 及更高版本的充电、一个高达 10Gbps 的 USB-A 数据端口和一个音频插孔。

Satechi 表示耳机插孔支持 USB 2.0 质量的音频输出和输入。该插孔还支持通过连接的耳机进行内联控制，结果可能因使用的耳机品牌而异。

Satechi 的 8K HDMI 2.1 端口支持硬件端的最高 60Hz 刷新率，或者在 Mac 或 iPad 上支持高达 60Hz 的 4K 分辨率。以太网端口向后兼容 10/100/1000 Mbps 速度。

Satechi 的 USB-4 多端口适配器现已上市，售价 149.99 美元。Satechi 在 9 月 30 日之前提供 20% 的促销优惠。