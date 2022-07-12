国产主流手机已切换 USB Type-C 接口，我国或率先统一快充技术标准

IT之家 7 月 11 日消息，近日，欧洲议会和欧盟理事会代表达成一致，同意到 2024 年，统一欧盟区域内所有便携式电子设备充电接口为 USB Type-C。此外，欧洲议会公报还指出，对支持快速充电的设备充电速度也要统一，让用户可使用任何兼容的充电器以相同的速度为设备充电。

据央视财经报道，对于这一新规，业内人士表示，受到影响最大的是仍然在使用 Lightning 接口的苹果 iPhone 手机，专利收入被认为是苹果不愿意舍弃 Lightning 接口的重要原因之一，据悉，苹果端口的收费比较高昂，Type-C 不存在这个问题，是公开授权的，可免费使用。一般苹果 Lightning 头从官方采购需要每个花费 2-2.4 美元左右。

有厂家表示，在了解到欧盟新规后，计划再引进三台自动化生产设备，专门焊接 Type-C 充电线，提高生产效率。而对于苹果 Lightning 线缆将保持目前状态，不再加大投入。相比起苹果 Lightning，Type-C 更适合五金的自动化生产。

有业内人士称，苹果 iPhone 手机换用 Type-C 最快也要到 2024 年左右，此后苹果 Lightning 线缆将逐渐减少。

截至目前，国内手机厂商推出的主流机型均已切换为 Type-C 接口。在我国，手机快充技术标准化也在不断推进，多家手机企业、芯片企业共同参与，为后续相关国家标准研制奠定基础。未来，我国或在快充领域率先实现充电标准的统一。