索尼高管重申：第一方 PlayStation 付费游戏首发不登陆 PS Plus

IT之家 9 月 26 日消息，索尼 PlayStation 的一位高管在上周的讨论会上重申了之前的承诺，表示第一方 PlayStation 付费游戏首发不登陆 PS Plus。

周三在 GI Live 2022 上发表讲话时，PlayStation 的独立开发者计划负责人吉田修平讨论了 PS Plus 服务的扩展以及公司如何看待在发布时为该服务添加新游戏。

▼ 吉田修平

吉田修平表示“新的 PS Plus 有各个等级，本质上它就像旧的 PS Plus，我们仍然会在每个月发布两到三款新游戏，而新等级有数百款游戏供人们游玩。”

我在 PlayStation 管理第一方游戏，所以我知道这就和电影一样，电影首先在影院上映，然后再到流媒体按次付费或者订阅服务观看，每次都会产生新的收入并接触更广泛的受众。 同样的，我们相信在游戏发布时以及可能在六个月、三个月或三年之后，当游戏的销量下降时，将高级版本的游戏纳入 PS Plus 服务，可以帮助将这些游戏介绍给新的、更广泛的受众。

他补充说：“有些人可能在游戏问世时错过了游玩，而加入订阅是产生口碑的好机会，或者如果有 DLC 或续集，我们可以帮助提高更广泛的观众对特许经营权的兴趣。因此，我们鼓励出版商利用这些服务来管理每个作品的生命周期。”

IT之家了解到，今年早些时候，索尼互动娱乐 CEO 吉姆瑞恩称，如果游戏首发就加入 PS Plus，它们“可能会受到影响”。