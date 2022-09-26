AMD RMP 超频配置工具更新，将 RX 6800XT 提升至 RTX 3090Ti 水平

IT之家 9 月 26 日消息，由于选项太多，大部分 PC 用户都恐怕很难将在一大串设置中找到适合你的配置，即使是资深玩家和超频用户有时也很难快速调到最佳配置。

当然，这一需求间接促进了驱动软件的进步，例如英伟达 GeForce Experience 就可以帮玩家在游戏中设置为合适的配置，内存自带的 XMP 配置可以帮你实现默认超频，而这就是专业性能配置文件的用武之地。

现在，一位锐龙 CPU 调谐器的开发人员表示他正在为 Radeon Monster Profile（RMP）工具进行更新。该程序将首次支持为 Radeon GPU 提供优化，配合 AMD Adrenaline 以实现最优性能。

@Yuri Bubliy 表示，这款工具可以帮你调整 Radeon 6000 系列显卡的电压 / 频率曲线。据说可以通过将工作电压降低 6% 来释放 RDNA2 GPU 的最大潜力。

在给出的 Radeon RX 6800XT 示例中，他使用 RMP 使该显卡频率提高了 300 MHz。这使得这款显卡在 3DMark Time Spy 测试中的表现优于 RX 6900XT 和 RTX 3090 Ti，提升幅度达 13%。当然，这是以更高的功率换来的。

如前所述，这些配置文件是 RX 6000 系列通用的，并且可以会针对不同的 GPU 显示不同的结果。对于 RMP 而言，你可能需要一套更好更高效的散热方案才能得到出更好的结果。

据称，新版 RMP 应该会在今年秋天晚些时候发布正式版，而且届时可能会发布针对 RDNA3 GPU 的 Radeon Monster Profiles 更新。

IT之家了解到，AMD Adrenaline 驱动自带 FidelityFX 功能包，如 FSR 2.0 等，这也在某种范围内提升了 Radeon 显卡的性能。