EVGA 退出显卡市场后，旗下高端子品牌 Kingpin 仍有望继续存在

IT之家 9 月 24 日消息，上周，EVGA 宣布将退出显卡市场，让一众用户倍感意外，并对该品牌的未来产生了许多疑问。在社交媒体和各大论坛上，到处都有人询问 EVGA 高端子品牌 Kingpin 的未来。

后来，Kingpin 官方合伙人也就 EVGA 的重磅消息发表了声明，并默示他对报价持开放态度，同时向 EVGA + KINGPIN 的所有粉丝表示感谢，暗示 Kingpin 可能会以某种形式继续存在。

在一条 Facebook 帖子中，Lucido 就 Kingpin 产品的未来发表了一个声明：

感谢所有伸出援手的行业朋友、老同事等。这意味着很多，我很感激。这个消息没有得到很好的反馈，对于那些对我们的品牌以及我们多年来在 EVGA 所做的一切充满热情的粉丝和人们，我深表歉意。如果 KP 硬件打算以一种或另一种方式继续存在，我相信它会：) 多年来，EVGA 和 PC 硬件爱好者社区对我和我的团队来说非常棒，谢谢。

IT之家了解到，Kingpin 是 EVGA 与超频大师 Vince Lucido（Kingpin 的真名）推出的一个专为铁杆发烧友和极限超频玩家而设计的产品系列，是各大显卡跑分榜上的巅峰作品之一。

这意味着，在 EVGA 放手之后，Vince Lucido 仍有可能会把 Kingpin 这一品牌交给其他厂商使用。

如果有板卡厂商想在最顶级的显卡上竞争，特别是针对极限超频设计的产品，这或许是一个值得考虑的机会。即便不那么极致，至少 Kingpin 版本能提高其产品的知名度，掌握更多溢价的筹码。

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