以太坊合并后矿卡大幅贬值：有矿工用喷枪清洗英伟达 RTX 显卡，后续恐将流入市场

IT之家 9 月 25 日消息，9 月 15 日下午，以太坊“合并”The Merge 完成，ETH 宣布进入 2.0 时代，从 PoW 完全过渡到 PoS。也正因此，使用消费级显卡挖加密货币的矿工也不会再有利可图。

在这种情况下，虽然大量游戏玩家期待能买到更便宜的 RTX 30、RX 6000 系列显卡，但矿卡的水确实很深，我们并不推荐对该领域不熟悉的用户选择此类显卡，无论卖家说的多好听。

根据 @I_Leak_VN 在 Twitter 上放出的一系列视频，已经有多个大矿场准备抛售矿卡，甚至一家越南的 GPU 矿工场似乎在将这些矿卡上架 eBay 之前直接用水进行了清洗，然后用超声波 + 臭氧水浸泡消毒并实现 PCB 除垢。

很显然，这种直接用喷枪冲洗的方法虽然十分方便但很容易造成物理损坏，而且水也可能会进入难以蒸发的地方。此外，这种操作在去除污垢的同时也会洗掉散热膏或硅脂，更严重的话还会伤到风扇和芯片。

此外，有用户反馈称，他们用喷射洗涤的水并不是特别“干净”，因此回很容易在 PCB 上留下沉积物。在你购买到矿卡后，外部看起来干净整洁的显卡一旦通电就有可能出现电路损坏，例如短路或起火。

IT之家了解到，在过去几年，大量所谓“矿主”购买高性能显卡挖 ETH，导致显卡报价居高不下。现在，随着 ETH 2.0 的到来，显卡市场预计会很快恢复到应有的水平，甚至在二手市场出现崩盘。