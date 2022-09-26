Ubuntu 将成为首个支持智能家居通用标准 Matter 的主要 Linux 发行版

IT之家 9 月 26 日消息，Canonical 在官方博客宣布，已作为参与者成员加入 Connectivity Standards Alliance（连接标准联盟，原 Zigbee 联盟）。Canonical 将帮助联盟开发物联网 (IoT) 的开放标准，并倡导开源软件在该领域的作用。

Canonical 是第一家加入该联盟的主要独立 Linux 发行版公司。

Canonical 宣布将支持即将推出的智能家居通用标准 Matter，这是一种基于互联网协议 (IP) 的通信标准，旨在使智能家居设备安全、可靠和无缝使用。

此前智能家居行业一直缺乏通用标准，Matter 标准旨在提高互操作性和可访问性。Canonical 的目标是在 Ubuntu Core 上开箱即用地支持 Matter，使其成为将 Matter 设备推向市场的最快、最可靠的方式。

Ubuntu Core 是一个完全容器化的 Ubuntu 版本，专为物联网和嵌入式设备打造。

Canonical 表示，Ubuntu Core 对 Matter 标准进行了补充，为无线更新和安全维护提供了完善的解决方案 —— 这些领域超出了 Matter 的范围。通过消除维护安全的嵌入式 linux 的开销，Ubuntu Core 允许公司专注于其应用的价值。Ubuntu Core 和 Matter 一起可以为智能家居产品提供出色的开源解决方案。

IT之家了解到，2015 年 5 月，连接标准联盟发布了 Matter 标准，得到了苹果、亚马逊、谷歌和三星等一众巨头的支持。

“Matter”不只是一套协议标准，更是一种「产品认证」，一款智能家居产品支持 Matter，意味着它能接入市面上最主流的三家平台，与绝大多数手机、智能音箱进行互联。