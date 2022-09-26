深圳发布《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施（征求意见稿）

IT之家 9 月 26 日消息，深圳市文化广电旅游体育局发布关于公开征求《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施（征求意见稿）》意见的通告，拟培育电竞领军企业。

深圳希望大力引进国内外电竞游戏研发、电竞赛事运营、电竞媒体等行业领军企业，支持相关企业在深圳设立地区总部、功能业务总部、研发中心，不断培育壮大电竞市场主体，提高大型电竞赛事运营、制作传播、商业开发能力。

此外，《意见》还对新引进的国内外领军企业或相关机构，深圳将给予一次性最高 500 万元资助。支持电竞俱乐部创新发展。

深圳还打算依托本土电竞游戏龙头企业打造一批电竞俱乐部，引进若干高水平电竞俱乐部。

IT之家知悉，《意见》中提出，对在深圳注册并冠“深圳”队名，参加国际、全国顶级职业联赛的电竞职业俱乐部，每赛季给予最高 200 万元的资助；参赛成绩优秀的，可根据项目类别、影响力和名次给予最高 500 万元奖励。

《意见》显示，深圳拟充分发挥深圳高新技术产业发展优势和电竞游戏研发等优势，聚焦电竞产业发展关键环节，打通产业上下游，拓展延伸产业链，研发一批社会效益和经济效益相统一的电竞产品，集聚一批专业性和创造性相统一的电竞领军企业和俱乐部，举办一批行业影响力和社会关注度相统一的电竞顶级赛事，建成一批实现赛事功能和赛后综合利用相统一的电竞场馆，加快构建资源要素集聚、产业布局完善、基础设施完备、品牌特色突出、融合效应显著、高端人才汇集、发展环境优良的电竞产业生态，打造引领粤港澳大湾区、辐射全国、面向世界的国际电竞之都。

《意见》中指出，要建设多层次电竞赛事场馆。规划建设 1—2 个符合国际顶级赛事标准的大型电竞赛事专业场馆，支持电竞企业、电竞赛事运营企业、电竞俱乐部及社会力量投资建设电竞赛事专业场馆，鼓励利用现有场馆、闲置空间等改扩建中小型电竞场馆；推进电竞产业集聚发展。规划建设电竞研发、赛事运营、电竞直播、培训、衍生品开发等产业要素集聚的电竞主题产业园区，支持打造电竞产品研发、俱乐部、经纪服务、战队等孵化器和众创空间；提升电竞产业发展能级。支持运用云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、增强现实、混合现实、5G、区块链、裸眼 3D 等新一代数字技术，提升电竞内容制作及传播能力，带动电竞直播、经纪、资讯、培训、装备等周边产业发展。