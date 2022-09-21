英伟达 RTX 40 系列显卡发布，1440p 360 FPS 电竞时代到来

IT之家 9 月 21 日消息，在发布 RTX 40 系列显卡后，英伟达宣布 RTX 40 系列显卡和 NVIDIA Reflex 将开启 1440p 360 FPS 电竞时代。

如上图所示，在 RTX 4090 加持下，《彩虹六号 围攻》可达到 1440p 493fps，《堡垒之夜》则可达到 1440p 601fps。

英伟达表示，近几年里，NVIDIA 为竞技游戏行业带来了巨大变革：GeForce RTX 显卡将帧率提升到之前难以想象的水平；英伟达与面板合作伙伴 AU Optronics 携手打造并推广了高刷新率、无撕裂的 G-SYNC 电竞显示器；此外，NVIDIA Reflex 还为游戏玩家和开发者提供了全套创新工具，深刻改变了检测和降低系统延迟的方式。目前，几乎所有电竞职业选手和赛事都使用搭载 GeForce RTX 显卡且刷新率在 240Hz 以上的电竞显示器。

英伟达称，随着 GeForce RTX 40 系列再次刷新了“极速”的概念，电竞选手可以将装备升级到 27 英寸 1440p 360Hz 显示器，放心享受稳定的 360 FPS 画质，并在 NVIDIA Reflex 游戏中体验低至 10 毫秒的系统延迟。

英伟达的研究发现，与传统的 1080p 分辨率 24 英寸显示器相比，在瞄准敌人头部等小目标时，玩家在 1440p 27 英寸显示器的瞄准能力最高可提升 3%。对竞技玩家和电竞职业选手而言，3% 将成为影响胜负的关键。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》