耗时 420 天，玩家走到了《我的世界》地图的尽头

在《我的世界》开始界面，打开“地图编辑器”一栏，选择“无限地图”选项，游戏便会给你一个望不到边际的超大世界。

“无限”当然只是修饰用语，《我的世界》的地图会随着玩家的移动实时生成相应的区块，让玩家误以为这是一个没有尽头的世界，但游戏的确存在理论上的边缘区域。

在当前的游戏版本中，距离世界原点 3200 万格方块的地点会出现“假区块”的奇特现象，眼前明明有区块生成，但玩家踩上去便会立马下坠，四周被一片无尽的海洋包围，并在缓慢的体力流失中结束这轮游戏。

长久以来，在《我的世界》中不依赖作弊手段行走至世界尽头，被认为是几乎不可能实现的挑战，过去也曾有过数位玩家试图达成这一成就，但他们漫长的旅途最多也只停留在了 1200 万格方块左右，距离 3200 万的理论上限还有很长的一段路要走。

不过反过来说，既然游戏存在理论上限，那么只要日复一日地坚持下去，总会有把这 3200 万个方格跑完的一天。Mystical Midget，一位海外游戏主播，从 2021 年 1 月 31 日开始了这场永无止境的马拉松，在经历了 2500 个小时的折磨后，上万名观众在直播间里同他一起目睹了《我的世界》的尽头。

在这局长达一年半的游戏里，Mystical Midget 每天用着同样的直播间标题，自始至终朝着 X 坐标轴的方向前进。挑战的开头部分与普通的游戏无异，只是到了后期，游戏已经干脆放弃渲染不同的地形，整片地图呈现出平坦的大道，虽然安全可靠不容易出现意外，却也少了几分刺激，他要做的只是连续 10 小时面对着这样的地形，放空自己的大脑按着前进键。

周遭的环境因庞大的内存堆积而出现无法渲染的奇特景象，人物的操作也变得异常缓慢，后期的游戏时常会出现卡顿的现象，往往需要等上好一会才会恢复正常。为此，Mystical Midget 甚至在右下角准备了一个俄罗斯方块，用于打发无聊的等待时间。

直到第 420 天的直播，X 轴 3200 万处，地面开始塌陷、人物飞速坠落，周围一片蓝海，角色在持续的伤害中死亡，一切的一切都与玩家们口口相传的那片世界边界的特征一致。尽管在路人看来，屏幕上 Gameover 的字样象征着游戏的失败，但实际上，Mystical Midget 用行动证明了《我的世界》地图的极限究竟在哪。

离开房间数分钟平复心情之后，Mystical Midget 抹着泪回到了摄像头前，与观众们聊了聊这一年来的感受。完全随机的地形生成，枯燥至极的重复劳动都让他几近崩溃，好在不离不弃的观众的一路陪伴让他坚持了下来。

在经历过这场残酷的耐久挑战之后，Mystical Midget 并没有丧失对于《我的世界》的兴趣。这之后的他继续以各种稀奇古怪的玩法挑战着游戏的上限，并在最近开启了一个名为“行走至边境之地的角落”的新企划，内容是用困难难度重走一遍这条不归路。虽然他本人嘴上说着煎熬，但还是挺老实的开启了新一轮的自我折磨 —— 只能祝他在精神正常的状态下早日完成挑战了。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Okny