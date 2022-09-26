地平线获奇瑞汽车投资，奇瑞电动平台 E0X 首款车型 2023 年落地

IT之家 9 月 26 日消息，今日，地平线宣布已于近日获得奇瑞汽车的战略投资并完成交割，该笔资金将主要用于车载智能芯片的研发迭代与量产应用。同时，双方官宣在目前车载智能交互领域的合作基础上，正式开启面向高阶辅助驾驶领域的全新合作。

根据规划，奇瑞汽车全新高端智能电动平台 ——E0X 平台将采用征程 3 芯片构建算力基石。该平台规划了至少五款面向 L2 + 级以上的智能化车型，首款车型奇瑞 E03 将于 2023 年落地，将实现高速和城区 NOP 辅助驾驶功能。此外，双方基于征程 2 芯片打造的 ADAS 量产合作车型，将于 2022 年内落地。

自成立以来，地平线已获得上汽集团、广汽资本、长城汽车、东风资产、比亚迪、一汽集团等众多车企资本，以及 Intel、SK Hynix、宁德时代、立讯精密、星宇股份、韦尔股份、舜宇光学等多家产业链上下游企业的战略投资。

IT之家了解到，面向 L2-L4 全场景整车智能应用场景，地平线推出了征程 2、征程 3 和征程 5 三款可规模化量产的车规级产品。数据显示，截至 2021 年底，地平线征程芯片累计出货量已经突破 100 万片，目前与 20 + 家车企签下超过 70 款车型的前装量产定点项目。