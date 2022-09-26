华为 HDC2022 开发者大会延期至 11 月 4~6 日，将带来最新鸿蒙 HarmonyOS 技术

IT之家 9 月 26 日消息，华为官方今日宣布，原定于 10 月 21 日至 10 月 23 日的 HDC2022 华为开发者大会将延期至 11 月 4 日至 11 月 6 日举办，所有购票权益保持不变。

据官网介绍，华为开发者大会 2022 将带来：

汇聚智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验。

新的 HarmonyOS 开发技术，给开发者构筑更加高效便捷的开发平台。

大咖云集掀起头脑风暴，丰富的开发者活动、赛事让你大展身手。

畅游开发者之旅，酷玩活动乐享不停；沉浸式体验黑科技展区，精彩纷呈；还有华为河图游戏、湖畔音乐节、一站一景小火车等 N 多惊喜等你探索。

大会主题演讲，敬请期待

汇聚前沿技术与创新应用，打造高效易用的开发平台。邀你共享鸿蒙生态新成果、新体验、新开放能力。

时间：2022 年 10 月 21 日 14:30-17:00

地点：东莞篮球中心

开发者主题演讲，敬请期待

IT之家获悉，扩展的开发语言，便捷的 UI 组件，全新的程序框架，优越的编译性能，丰富的 SDK 能力，以及优质的上架分发服务，从开发、测试、上架、分发和运营端到端展示 HarmonyOS 应用的创新技术和便捷体验。

时间：2022 年 10 月 22 日 上午 10:00

地点：东莞松山湖溪流背坡村

松湖对话，敬请期待

邀请业界大咖，聚焦 HarmonyOS、HarmonyOS Connect 等行业话题，与未来对话。

时间：2022 年 10 月 22 日 14:00-17:00

地点：东莞松山湖凯悦酒店