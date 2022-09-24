华为在德国发布未来铁路移动通信系统解决方案

IT之家 9 月 24 日消息，德国柏林轨道交通技术展览会 Innotrans 是世界最重要和最全面的铁路、轨道交通工业成就展，由德国柏林国际展览有限公司 (Messe Berlin GmbH) 主办。

IT之家了解到，该展会每隔两年就会在柏林国际展览中心举办一次，今年为第 13 届。Innotrans 德国柏林轨道交通技术展览会作为享誉全球轨道交通展览会，每年都会吸引众多国际企业前往。

在大会上，UIC (国际铁路联盟) 总干事 Francois Davenne 分享了全球轨道行业数字化转型趋势与实践经验，提出 FRMCS 作为 GSM-R 后续产品，为下一代铁路移动通信发展提供了升级方案，实现铁路行业数字化转型。

据新华社，华为公司于 9 月 22 日同期举办了第九届华为全球轨道峰会，探讨智慧轨道发展趋势与挑战，展望轨道交通未来。华为在会上发布未来铁路移动通信系统解决方案（FRMCS），旨在助力行业共建更加安全、高效、智能的铁路移动通信系统。

▲ 华为 FRMCS 解决方案发布仪式，图源：华为

除此之外，华为还在 InnoTrans 展会上带来了在轨道行业的解决方案和产品，涵盖 ICT 基础设施、绿色能源方案、智慧城轨和智能铁路等解决方案，旨在重塑轨道全联接，使能行业安全、智能、绿色可持续发展。