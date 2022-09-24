华为 ADS 系统重要功能，极狐阿尔法 S 全新 HI 版在深圳率先推送城区 NCA

IT之家 9 月 24 日消息，昨日，极狐阿尔法 S 全新 HI 版在深圳率先推送城区 NCA 智驾导航辅助功能。

极狐汽车表示，作为全球首款支持中国城市道路高阶智能驾驶的量产车，极狐阿尔法 S 成为首个在中国城市道路实现高阶智能驾驶并规模推送给用户的车型。

IT之家了解到，深圳车主从 9 月 23 日起，通过线下更新、OTA 等不同形式分批升级至最新智驾版本，便可体验到城区 NCA 功能。

据介绍，本次首发推送的城区 NCA，是华为 ADS 智能驾驶辅助系统的一项重磅功能，能在城区实现自主巡航、无保护路口通行、近距离加塞处理、主动高效的超车变道 / 并道分道、隧道通行、盲区蠕行等操作。如车辆在遇到左转弯路口时，礼让直行车辆，如对向车辆距离路口较远或速度较慢，则择机快速通过。跟车过程中，会与前车保持最佳距离，并提前预测其他车辆的行为，既可留出足够安全的空间，也在保障安全的情况下减少急刹，提升体验。当遇到前方静止车辆占道时，可绕行通过。

极狐汽车指出，极狐阿尔法 S 全新 HI 版具备 360° 安全防护体系，无论在人驾还是智驾状态下，都能实现 AEB / LKA / FCW / FCTB / RCW / RCTB 等主动安全功能的全覆盖。当遇到车道线改道、红绿灯调整等道路变更时，车辆会及时上报云端，快速更新迭代。拥挤的城市中，当需要与车、人、非机动车交互博弈时，会兼顾效率与安全，礼让行人，更适应城市路况。遇到大车时，极狐 阿尔法 S 全新 HI 版会主动偏移避让行驶，减少驾驶员的压迫感；导航过程中，车辆会提前规避豁口、汇入汇出点等风险场景，在到达风险场景前，提前换到安全车道或进行风险降速。

人机交互界面方面，极狐阿尔法 S 全新 HI 版推出了支持红绿灯识别并读秒倒计时的显示系统，并支持 3D 环境现实模拟。