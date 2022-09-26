3699 元，小米米家全能扫拖机器人 1S 今日预售： 扫拖洗烘一体，支持自动上下水

IT之家 9 月 26 日消息，今日上午 10 点，小米全能米家扫拖机器人 1S 开启预售。这款扫拖机器人首发价 3699 元，将于 10 月 11 日 0 点正式开售。

米家全能扫拖机器人 1S 支持全自动上下水，全程无需人工参与，让用户告别换水、倒水等繁复操作。用户可将专用清洁剂安装到清洁基座（需另外购买）中，每次清洗拖布前会自动投放清洁剂，无需手动添加。

清洁基座可自动清洗米家全能扫拖机器人 1S 的拖布，并支持 2 小时热风烘干，有效避免潮湿、异味，让拖布时刻清新。同时，清洁基座采用双风道循环集尘设计，官方声称 10 秒即可完成集尘任务。清洁基座内置 2.5L 尘袋，官方声称 30 天免倒尘盒。

米家全能扫拖机器人 1S 支持小爱同学语音控制，连接米家 App 后，可与门锁、空气净化器等小米设备进行联动，定制专属清洁方案。米家全能扫拖机器人 1S 通过双拖布旋转拖地，可清洁干咖啡渍、干泥渍等污渍。

米家全能扫拖机器人 1S 可自动抬升拖布 7mm，防止拖湿地毯。对于厚度超过 5mm 或长纤维材质的地毯，用户可开启“躲避地毯”模式。

IT之家了解到，米家全能扫拖机器人 1S 搭载 4000Pa 风机，拥有 4 挡吸力模式。米家全能扫拖机器人 1S 配有摄像头、人工智能图形算法，可智能识别房间类型，用户可为每个房间设置专属清洁方案。