全系配色亮相，小米 Civi 2“朦朦黑”版本外观公布

IT之家 9 月 26 日消息，今日下午，小米手机官方正式公布了小米 Civi 2 全系配色外观，包括小白裙、怦怦粉、冰冰蓝、朦朦黑四款配色。这也是小米 Civi 2“朦朦黑”配色版本首次亮相。

小白裙：优雅百褶纹，温润的柔雾玻璃，触感温柔更独特；

怦怦粉：细腻的纹理满满治愈感，全新紫色的晕染更浪漫；

冰冰蓝：清爽的蓝色点点璀璨，就像晴空里闪耀着星辰；

朦朦黑：磨砂雾感让黑色更优雅，仿佛朦胧神秘的夜色。

此外，小米 Civi 产品经理胡馨心也公布了本次发布会的定妆照。IT之家了解到，小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开。届时，全新小米 Civi 2 手机将正式亮相。

根据此前信息，小米 Civi 2 整机重 171.8 克，厚 7.23 毫米，搭载骁龙 7 Gen 1 处理器，采用 1920Hz 高频 PWM 调光屏幕，内置 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充。

影像方面，小米 Civi 2 迎来全面升级，其中前置双主摄包括一颗 3200 万专业主摄和一颗 3200 万超广角主摄，配备多色温四柔光灯；后置主摄为小米 12 同款 —— 索尼 IMX766。

除小米 Civi 2 手机外，小米还将在发布会上推出多款生态新品，包括小米口红充电宝、小米降噪蓝牙耳机 necklace、小米八电极体脂秤、米家透明蒸汽电饭煲、米家模块机器人等。