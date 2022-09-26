蚂蚁集团支付宝 Alipay + 与亚洲多家电子钱包合作在韩国推行无现金旅行

IT之家 9 月 26 日消息，蚂蚁集团 9 月 26 日宣布在韩国整合 Alipay + 跨境数字支付解决方案，包括香港地区 AlipayHK、菲律宾的 GCash、马来西亚的 Touch'n Go eWallet 和泰国的 TrueMoney 在内的电子钱包用户在韩国旅行时可以向 12 万家商户支付。商家推出的初始阶段涵盖主要的旅游活动，包括出租车、免税店、便利店和餐饮连锁店的支付。

IT之家获悉，由蚂蚁集团推出的 Alipay + 是一套全球跨境数字支付和营销解决方案，旨在使企业能够处理广泛的移动支付方式，并通过简单的技术调整更好地服务于区域和全球消费者。

蚂蚁集团表示，今年世界旅游日的主题是“重新思考旅游”，Alipay + 一直在实现同样的目标，支持无现金和智能旅游体验。通过创新和数字化，希望 Alipay + 能够在旅游业转型成为重要的发展支柱中发挥作用。

今年 9 月初，韩国取消了对入境旅客进行旅行前 Covid-19 测试要求，此前决定取消对外国入境者的所有检疫要求，无论其疫苗接种状态如何。

韩国作为旅游、购物和 K-pop 目的地的长期受欢迎程度使其成为国际游客的首选，因为亚洲旅游正在复苏。据韩国旅游局统计，今年上半年赴韩外国游客超过 80 万人次，同比增长 92.8%。来自菲律宾、泰国和马来西亚等东盟国家的游客在韩国入境人数中位居榜首，占总数 30.3%。

随着国际旅行者对移动支付的使用以及来自东南亚的旅行者数量不断增加，韩国零售业正在采用各种移动支付方式，特别是通过与 Alipay + 的合作。如乐天免税店与便利店品牌 GS25 与 Alipay + 签署协议，为国际消费者提供更便捷的购物体验。