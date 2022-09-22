官方预热 vivo X Fold + 折叠屏手机：骁龙 8+ Gen 1 芯片，80W 双电池闪充

IT之家 9 月 22 日消息，今年 4 月，vivo 推出了 vivo X Fold 折叠屏手机，售价 8999 元起。昨日，vivo 官宣将于 9 月 26 日发布 vivo X Fold 迭代产品 ——vivo X Fold + 折叠屏手机。今日，vivo 官方带来了该机的预热信息。

vivo 官方表示，vivo X Fold + 折叠屏手机将带来 3 点升级，分别是更强的高通骁龙 8+ Gen 1 芯片、更强的 80W 双电池闪充以及 5000 + 应用兼容体验。从图片中可以看出，vivo X Fold + 折叠屏手机将兼容微博、微信、小红书、高德地图等 App。

昨日，vivo 官方表示 vivo X Fold+ 折叠屏手机将新增“华夏红”配色，加上此前的晴山蓝和梧桐灰，该机共有三款配色。

据IT之家此前报道，vivo 高管贾净东前日曾表示，vivo X Fold+ 折叠屏手机的内外双屏都将支持 120Hz 刷新率，内置超声波屏幕指纹识别。续航方面，vivo X Fold+ 折叠屏手机电池容量增至 4730mAh。充电方面，vivo X Fold+ 折叠屏手机将支持 80W 有线快充 + 50W 无线快充。

数码博主 @数码闲聊站 曾透露，vivo X Fold+ 折叠屏手机将采用 2K+120Hz LTPO 全高刷大屏，后置 50MP 大底主摄 + 48MP 超广角 + 12MP 2 倍变焦人像镜头 + 8MP 潜望镜头。