2022 世界物联网大会将于 12 月 3-4 日在中国北京召开

IT之家 9 月 26 日消息，世界物联网大会 (WIOTC) 是具有影响力和权威性的创新型非营利性的物联网国际机构组织（联合国经社理事会 NGO），也是物联网国际公约组织。每年一届的世界物联网大会已成为全球最有影响力的物联网数字经济高端盛会。

据 WIOTC 官网宣布，第七届世界物联网大会计划于 2022 年 12 月 3-4 日在中国北京召开，主题为“开创万物互联新经济 引领智慧革命新时代”。本届大会将邀请联合国多个机构组织、近百个国家的政府机构官员、大使、参赞，院士、专家学者、世界物联网 500 强企业高管、国际智库和商协会组织代表等出席，预计近千万人次通过线上线下方式参加。

IT之家获悉，本届大会设有全体大会（开幕式）、大使论坛、高层对话、世界新经济论坛、国家推介、政府专场、企业专场和多个行业专题论坛，将发布世界物联网数字经济杰出人物奖、领军企业奖、物联网科技项目奖等世界物联网大奖并举行颁奖仪式，同时开启物联世界交易会线上展览展示。世界物联网数字经济行业委员会成立、大使论坛、高层对话、世界新经济论坛等将成为本届大会的亮点。欢迎各国政府机构、物联网数字经济企业、新闻媒体机构、相关智库和行业协会注册参会报名。

本届大会将聚焦物联网数字经济创新发展，推动物联网数字经济产业生态市场构建。计划成立工业、能源、交通车联、智慧生活、农业等领域数字经济行业委员会并向首批成员授牌，欢迎全球工业、能源、交通车联、智慧生活、农业等行业产业链上下游数字科技企业、国际机构组织和政府机构组织申请加入大会数字经济委员会，共同制定物联网数字经济行业团体通用标准，建立全球物联网数字经济生态体系市场，推动物联网支撑的数字化新经济发展，减小数字鸿沟，助力联合国可持续发展目标，开放合作，携手构建万物互联的智慧世界。