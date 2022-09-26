法拉第未来与大股东 FF Top 和解，称可能进一步裁员

北京时间 9 月 26 日晚间消息，据报道，法拉第未来今日宣布，已与大股东 FF Top 签署一份“协定纲领”（Heads of Agreement），阐明了如何解决其与大股东 FF Top 在公司治理方面的纠纷，并执行新的高达 1 亿美元的融资协议。法拉第未来还表示，将来会继续与资本方积极接触，为 FF 91 的生产和交付提供资金。

该协定纲领旨在解决 FF Top 所担忧的一系列公司治理问题，而 FF Top 也同意立即撤回对法拉第未来董事会的诉讼。根据协定纲领，自 2022 年 9 月 23 日起，法拉第未来将董事会人数从 9 人增加到 10 人，任命 Adam He 填补董事会人数增加导致的空缺，直至 2022 年股东大会。

此外，法拉第未来还任命 Adam He 为董事会下属的审计委员会和提名与企业管治委员会成员。在 2022 年股东大会之前，不将 Adam He 从任一委员会中解雇。与此同时，作为法拉第未来首席独立董事的 Jordan Vogel 辞去董事会下属的提名和公司治理委员会成员的职务，并同意此后不再寻求或接受再次任命。

此外，法拉第未来、FF Global 和 FF Top 还同意在 9 月 30 日之前迅速展开合作，真诚地起草、谈判、执行和交付最终文件，包括对股东协议的修订。

法拉第未来全球 CEO 毕福康（Carsten Breitfeld）对此表示：“与我们最大的股东解决公司治理和相关问题，是法拉第未来和我们所有利益相关者的一项重大成就，也是推动公司向前迈出的重要一步。我们现在可以集中精力打造 FF 91，我们要感谢各方为达成这一协议所做的努力。”

FF Top 发言人对此表示：“FF Top 很高兴达成了这项协议。我们期待这将成为法拉第未来的新起点，为创造更美好的未来奠定基础。同时，我们也期待各方履行治理协议项下的义务，以实现法拉第未来和所有股东的最大利益。”

同时，法拉第未来还宣布执行两项最终协议，涉及高达 1 亿美元的新融资承诺。根据第一份融资协议，法拉第未来将以可转换担保债券和认股权证行权付款（warrant exercise payments）的形式获得最多 4000 万美元的资金。根据第二份融资协议，法拉第未来将以可转换担保债券的形式，从 Senyun International 获得最多 6000 万美元的资金。

此外，法拉第未来正与潜在投资方进行接触，以获取额外的资本，以确保公司运营到 2022 年底，甚至更长时间。

作为节约现金和减少开支的持续努力的一部分，法拉第未来最近还削减了开支，包括裁员和延迟付款。根据公司的财务状况和市场状况，将来可能会采取进一步的措施，包括进一步裁员。

本月早些时候，法拉第未来遭大股东 FF Top Holding 起诉，并要求解聘两位董事会成员。FF Top Holdings 持有法拉第未来逾 20% 的股权和约 36% 的投票权。