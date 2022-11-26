乐彼 E7 旗舰音频播放器预热：定位豪华高级，搭载全新自研“谐波调音”

IT之家 11 月 26 日消息，精奢乐彼近期公布了乐彼 E 系列新旗舰 E7，属于新声态 DAP（数字音频播放器）。乐彼表示，E 系列代表豪华高级定位、可拆换。

乐彼称，E7 整机用料和设计理念，依然贯彻乐彼「不妥协、探极限」理念，并融入多项独立自研的技术。从 7 系开始，新玩法、新系统和新多核 MCU 将加入。

IT之家获悉，E7 还支持可拆换的音频模块，且具有随身范畴内最大的模拟面积，不含任何“占空间”的耳机插口。4497 模块是第一款，后续会有更丰富、更高端、更具特色的模块推出，以满足持有各类耳机烧友的不同需求。很长一段时间内，E7 都会是 E 系列的旗舰。

E7 的谐波调音是什么？

乐彼称，这是研发中的“意外所得”，创新性地增加「谐波调音选项」，试图在原有声底基础上“加一层调音”。当然，也保留了默认调音，这样既能确保整机性能，又有新玩法，能满足不同烧友的不同听感喜好。

乐彼表示，关于谐波调音更详细的技术讲解和 E7 的其他亮点，敬请关注后续更新。

精奢乐彼属于深圳市乐彼精密仪器有限公司，成立于 2014 年，部分研发人员来自原七彩虹数码部团队，致力于研发设计生产 HiFi 类音频产品，如播放器。