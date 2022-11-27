极狐阿尔法 S 全新 HI 版迎来第二次 OTA 升级，新增城区 ICA-智能巡航辅助

IT之家 11 月 27 日消息，根据极狐汽车公布的信息，极狐阿尔法 S 全新 HI 版现已迎来第二次 OTA 升级。需要注意的是，本次 OTA 需要通过两次升级完成，用户需在首次升级完成后继续进行第二次下载升级。

其中，RPA 遥控泊车作为 APA 自动泊车的子功能，允许安卓手机用户在车外蓝牙稳定连接范围内使用手机 App 控制车辆进行泊入、泊出功能。RPA 在接管车辆控制权限后，整个过程中驾驶员仍须实时监测车辆及周边状态，并随时准备停止车辆。

在自动泊车系统已经检测到可泊车位，用户在车端选择好车位后，可下车关闭车门，点击手机 App 开始按键激活 RPA 功能，自动泊车系统接管车辆控制权限，控制车辆转向、加速和制动，使车辆泊入车位，切换到 P 挡，并支持下电。

此外，本次更新新增 ICA 功能城区道路使用场景，提供车道保持、拨杆换道等驾驶辅助功能。支持城区标准路口、Y 型路口以及隧道通行，同时支持加塞应对以及道内避障。

IT之家了解到，极狐汽车表示，ICA 智能巡航辅助是基于道路结构认知，辅助驾驶员实现车辆横向和纵向自动控制的集成式巡航辅助功能。ICA 功能启动后，接管车辆控制权限，控制车辆转向、加速和制动，使得车辆沿当前车道自主行驶，双拨 D 挡拨杆可激活 ICA 功能。

据介绍，阿尔法 S 全新 HI 版还增强了车辆环境适应能力，系统智能判定当前环境是否起雾，在起雾时会智能开启除雾功能以避免遮挡前视摄像头视野。

同时，系统更新增加自动升级打开 / 关闭选项，可选择在设定时间内自动安装新版本，无需车内等待。

HUD 显示方面，阿尔法 S 全新 HI 版提供更多智能驾驶辅助相关信息显示，包含前车位置、压线提醒、ACC 自适应巡航状态等，提升 HUD 使用体验。

相关阅读：

《极狐阿尔法 S 全新 HI 版首次 OTA 升级：开放狂暴 / 赛道模式，支持蓝牙钥匙解锁自动登录》