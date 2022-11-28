《糖豆人》×《街霸》联动宣传片公开，将推出“隆、嘉米与豪鬼”三款套装

IT之家 11 月 28 日消息，《糖豆人：终极淘汰赛》第三赛季“沉没的秘密”开启，官方宣布联动《街头霸王》，将推出《街霸》中“隆、豪鬼、以及嘉米”三款皮肤套装。不仅如此，还添加了隆的“波动拳”特殊动作。

本赛季导语：

在这个赛季中探索海底的失落之城！这些摇摇欲坠的赛道已年久失修，所以你要做好准备，躲避深海的各种危险 —— 这包括笨重的障碍物和可怖海怪的触手！ 这座城市之前的居民们还建造了巨大的黏液滑坡，所以不妨尽情跃起，一路滑向终点线，然后在全新的计时赛专题，包括本赛季每个星期五至星期日之间举办的计时赛试炼中与时间竞速。

IT之家了解到，《街头霸王》是由日本卡普空公司于 1987 年首次推出的格斗类单机游戏系列，第一代游戏于 1987 年 8 月 30 日发行。游戏内主要角色有隆、肯、春丽、盖尔、春日野樱、亚力克斯、维加、豪鬼等。

正统游戏系列包括初代的《街头霸王 1》、《街头霸王 2》系列、《少年街霸》系列、《街头霸王 3》系列、《街头霸王 4》系列、《街头霸王 5》系列（剧情时间顺序为 1-Z-2-4-5-3）、《街头霸王 6》。街霸系列最新作《街头霸王 6》预定于 2023 年发售，登陆 PS5、XSX|S、PS4 及 Steam，支持跨平台对战，支持中文，目前该游戏已经上架 Steam 平台，现可添加至愿望单。