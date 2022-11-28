小米 13 手机钢化膜曝光：几乎四边等宽，下巴黑边 1.81mm

IT之家 11 月 28 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会已定档 12 月 1 日（周四）晚七点。小米 13 和 小米 13 Pro 采用双尺寸。

IT之家获悉，据小米官方此前预热，小米 13 标准版为直屏，定制高端 OLED 直屏，视觉四等边；小米 13 Pro 版本则为双曲面屏。机身尺寸方面，小米 13 三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%。官方海报显示，小米 13 宽 71.5mm，上左右三边框宽 1.61mm，下边框宽 1.81mm，采用居中打孔屏幕。此外，雷军称为了不硌手，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”。

微博博主 @i 冰宇宙 称，小米 13 手机的下巴黑边达到 1.81mm，超越了三星 S22 的 1.95mm 下巴黑边记录。

该博主还曝光了小米 13 系列的钢化膜，也显示了近乎四等边框的新特性。

全新的小米 13 系列将标配骁龙 8 Gen 2 芯片，基于台积电 4nm 工艺制程打造，小米 13 预计采用 6.26 英寸国产 OLED 柔性直屏，而小米 13 Pro 采用 6.7 英寸的三星 2K E6 曲面屏。