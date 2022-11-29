商标显示，三星可能正开发一款“自助维修助手”应用

IT之家 11 月 29 日消息，三星提交的一份新的商标申请可能揭示了该公司与“自助维修项目”有关的计划。从该商标申请来看，三星似乎正在开发一款名为“自助维修助手”的新移动应用。商标申请中显示，该应用程序的图标采用蓝色背景，上面有风格化的齿轮和扳手。

IT之家了解到，今年夏天，三星在美国推出了自助维修计划。该计划的要旨是让美国的 Galaxy 设备用户获得手机零件和工具进行自助维修。三星与 iFixit 合作推出了该计划，后者提供上述部件、工具和拆卸与维修的说明。

该商标文件将“自助维修助手”描述为“用于手机的计算机应用软件，用于智能手表、平板电脑、手机和耳机的自我安装和自我维护”。该应用应该能为各种移动设备类型提供“与自我安装和自我维修有关的咨询和信息服务”。

换句话说，三星可能正在开发一个移动应用程序，让自修用户获得更多关于他们应该如何管理和维修他们的三星移动设备的信息。因此，与其通过 iFixit 网站，三星可能通过一个专门的移动应用程序，即自修助手，提供指南和其它有用的信息。

三星自修计划目前只覆盖了少数设备，包括 Galaxy S20 系列、Galaxy S21 系列和 Galaxy Tab S7+，也许专门的自修助手应用可以让三星扩大这个设备名单。当然，商标申请的出现并不能保证该应用会被发布。