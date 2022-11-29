明年 1 月 26 日发布，育碧多人在线游戏《OddBallers》将登陆 Switch 等游戏主机平台

IT之家 11 月 29 日消息，育碧宣布多人在线游戏《OddBallers》于 1 月 26 日发布，登陆 Switch、Xbox One、PS4 和 PC，并通过向后兼容性方式支持 Xbox Series X|S 和 PS5。

IT之家了解到，育碧官方页面对这款游戏的描述为：

弯下膝盖、夹紧屁股 —— 是时候来场凶狠激烈的躲避球大战了！ 《怪怪躲避球》是款搞笑迷人又锵到不行的多人派对游戏，每回合都会带来全新又荒谬的躲避球赛。

游玩凶狠激烈的新型躲避球游戏

闪避、挡球，还有拿起手边物品朝亦敌亦友的麻吉脸上丢！再利用场地的电围篱、会爆炸的汽油罐或网球发球机来击溃对手。这游戏是一款没有极限的躲避球

拥抱荒诞

每个球场都有各自的规则，用各式疯狂小游戏挑战玩家，什么情况都有可能发生！从生存战到团队战，甚至是穿着公鸡装逃命或用新鲜生鱼击倒对手 —— 这就是《怪怪躲避球》

挑战你的好友

在线上或本机考验你的技术（与友情）！你可以在客厅与最多 4 名玩家（Nintendo Switch 最多 6 名）一起游玩，或是参与线上比赛，决定谁才是有史以来最强的怪怪躲避球员！

量身打造你的游戏与角色

透过上百种搞笑服装、发型，从头到脚彻底自订你的角色，成为球场上最亮眼（也最好笑）的怪怪躲避球员。你甚至可以选个自己最爱的庆祝舞步来嘲弄倒下的对手，还有依照自己的喜好量身订作每场小游戏！调整游戏时间、难度，更可以打造自己的小游戏游玩清单！

改造你的运动场

从乡村农场、海滨小镇到天堂般的岛屿，每个场地都有 20 多种不同的球场和独特小游戏，带来更多乐趣。游戏内永远都有新的惊喜可以探索，还能提升你的游戏体验！