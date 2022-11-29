美国一卫星比天上 99.8％的星星都亮，天文学家痛斥

IT之家 11 月 29 日消息，据天文学家称，一颗为直接与地面上的移动电话连接而建造的巨大的新卫星是目前夜空中最亮的 20 个物体之一，对天文观测造成严重干扰。

这颗卫星是美国 AST SpaceMobile 公司的 Bluewalker 3，该卫星于 9 月 10 日发射，其 64 平方米的太阳能电池板和天线阵列刚刚在本月初完全展开。

国际天文学联盟协调了来自地球周围的观测，发现这颗卫星的亮度几乎与安塔斯和斯皮卡等恒星一样，后者分别是夜空中的第 15 和第 16 亮的星星。“夜空中只有 14 颗星星比 BlueWalker 3 亮。这意味着在典型条件下，BlueWalker 3 比肉眼可见的 99.8% 的星星更亮 ”美国 Dark Sky Consulting 公司的 John Barentine 说。

天文学家关注的不仅仅是 Bluewalker 3，因为 Bluewalker 3 只是该公司旨在发射的 100 多颗卫星组成所谓的“蓝鸟”星座其中的一颗测试卫星而已，该星座是其建立卫星网络以从太空提供 5G 网络计划的一部分。蓝鸟卫星的体积可能是 Bluewalker 3 的两倍，这将使它们更加明亮。

天文学家们一直比较关注像 SpaceX 的星链这样由数千颗卫星组成的巨型星座的潜在影响，但是国际天文学会说 AST SpaceMobile 的计划带来了新的问题，因为它们将发射强烈的无线电波，可能干扰天文观测。

IT之家了解到，天文学家在尽可能远离人类活动的地方建造射电望远镜，寻找地球上手机覆盖有限或没有手机覆盖的地方，像 BlueWalker 3 这样的新卫星有可能使这种情况恶化，如果不加以适当的缓解，就会损害天文学家的科学工作。

国际天文学会指出，已经开始与 AST SpaceMobile 就潜在的缓解措施进行对话。

“我们的目标是使用最新的技术和策略来尽量减少对天文学的影响。我们正在积极与专家合作进行最新的创新，包括抗反射材料的筛选，”AST SpaceMobile 的一位发言人说。

AST SpaceMobile 首席执行官 Abel Avellan 在本月早些时候的一份声明中说，其目标是建立一个星座，以消除地球上的移动网络死区。