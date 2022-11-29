黑莓与亚马逊云科技扩大合作，将 BlackBerry QNX 基础软件迁移上云

11 月 29 日消息，亚马逊云科技 2022 re:Invent 全球大会今日开幕，会上，黑莓公司宣布进一步利用亚马逊云科技，首次通过云服务将 BlackBerry QNX 技术提供给任务关键型嵌入式操作系统开发者，从而显著缩短其产品上市时间。

在亚马逊云科技 2022 re:Invent 全球大会上，BlackBerry QNX 展示了其实时操作系统（RTOS）以及人工智能数据平台黑莓 BlackBerry IVY，在由亚马逊云科技 Amazon Graviton2 处理器支持的 Amazon EC2 实例上运行。在云端运行的 BlackBerry QNX RTOS 作为云原生开发人员的工作台，可以独立使用，也可以与由黑莓与亚马逊云科技联合开发的云端智联汽车 AI 平台 BlackBerry IVY 配合使用。

据介绍，在汽车行业，平均每辆车包含了 1 亿多行代码，并且消费者和全球监管机构一直在对其提出增强特性和功能的需求。因此，整个车载电子架构的复杂性持续增长。主机厂（OEMs）面临着巨大的压力，需要在满足功能安全标准（ISO 26262）和网络安全标准（ISO 21434）的同时，对整个车辆的软件生态系统进行原型设计、测试和验证。汽车制造商在交付面向未来的软件定义汽车时，使用亚马逊云科技支持的云原生 BlackBerry QNX RTOS 实时操作系统，将精简开发工作，从而解决其中的一些挑战，减少“开发人员的摩擦”。

作为首批应用之一，部分客户开发人员将能够充分使用 BlackBerry IVY 云实例。亚马逊云科技 2022 re:Invent 全球大会上，BlackBerry 将展示开发者如何利用该云服务来简化人工智能驱动的汽车解决方案的开发、测试和集成，并将这些解决方案部署到车规级硬件上实现车载运行。

据悉，此云端操作系统项目的早期访问版已经提供给特定主机厂和一级供应商，包括一级汽车供应商马瑞利公司，该公司目前正在试用该解决方案，用于下一代汽车技术开发。